Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за июнь снизилась на 1,2 процентного пункта по сравнению с маем — до 30,6% по состоянию на 1 июля, следует из материалов Банка России.

Вложения нерезидентов в номинальном выражении выросли к 1 июля до 3,068 трлн рублей с 3,058 трлн на 1 июня. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 10,015 трлн рублей с 9,618 трлн месяцем ранее.

Доля нерезидентов в ОФЗ на начало текущего года составляла 32,2% против 24,4% на начало 2019 года.