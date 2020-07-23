Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или перенести поездку до 31 декабря 2021 года. <...> Речь идет о гражданах, которые не позднее 31 марта 2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь таким туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения гостиницы и ее категория, питание», — говорится в документе.

Сроки переноса поездки определят по соглашению сторон. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Если на новые даты стоимость тура выросла, ничего доплачивать не придется. Если тур оплачен не полностью, то за оставшуюся часть нужно заплатить, исходя из первоначальной цены.

Туроператор должен уведомить о возможности переноса поездки турагента или туриста в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу постановления. После получения уведомления турагент должен направить его туристу за один рабочий день, после чего турист в праве отказаться от переноса поездки. В этом случае туроператор должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Если в течение 60 дней туроператор не прислал уведомление, он обязан вернуть деньги туристу не позднее 31 декабря 2020 года.

Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия — им вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления.

Мишустин также подписал постановление об особенностях отмены и сроках переноса брони номеров в российских гостиницах, если бронь была аннулирована из-за коронавируса. Воспользоваться этой схемой смогут путешественники, которые частично или полностью оплатили размещение. «Новые даты заезда будут рассчитаны со дня предыдущего бронирования на период последующих 18 месяцев. При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года. Точные сроки переноса определят по соглашению сторон», — отмечается в описании к документу.

Если на новые даты стоимость номера увеличилась, ничего доплачивать не придется. Если же турист оплатил бронь не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной цены.

При этом турист вправе отказаться от переноса бронирования. В этом случае отель должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им вернут деньги в течение 90 дней с момента подачи заявления.