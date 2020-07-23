Пандемия снизила активность венчурных инвесторов в России — количество вложений в стартапы за шесть месяцев 2020-го уменьшилось с 56 до 32, то есть на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «‎Известиям» ‎ сообщили в Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ). Примерно две трети сделок пришлись на фонды с участием государственного капитала. Благодаря этому объем инвестиций избежал серьезного сокращения и уменьшился только на 13%. Количество выходов из инвестиций «‎недобрало» 5% до прошлогодних показателей и составило 21 сделку против 22.

Замедление деловой активности на фоне пандемии коронавируса по всему миру не могло не оказать влияния и на российский венчурный рынок, признала замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко. По ее словам, во II квартале 2020 года процессы структурирования сделок замедлились, многие фонды предпочли отложить вход в новые активы и сфокусироваться на поддержке существующего портфеля.

Работа со стартапами и путь к первым совместным пилотным проектам действительно стали длиннее из-за эпидемии коронавируса, признал руководитель центра инноваций «‎Лаборатории Касперского» ‎Виталий Мзоков. По его словам, увеличение цифровой активности привело к изменению ландшафта киберугроз и росту сектора информационной безопасности, поэтому в ближайшей перспективе будет появляться все больше стартапов именно в этой области. Кроме того, с сохранением тренда на удаленную работу будет расти спрос и на сервисы для дистанционного труда — например, программы для совместной работы в распределенных командах и облачные хранилища.

В начале года шло активное общение со стартапами, поэтому в скором времени будут анонсированы новые инвестиции, сообщил директор Фонда развития интернет-инициатив Кирилл Варламов. В первую очередь фонд интересуют IT-компании, разрабатывающие новое программное обеспечение и интернет-платформы, а приоритетными областями для вложений считаются образовательные технологии, телемедицина, корпоративное ПО, телекоммуникации, рекламные технологии и Интернет вещей, отметил он.

По словам экспертов, в благоприятном положении сегодня оказались долгосрочные инвесторы: полугодовая турбулентность особенно не повлияла на их стратегию. Годовое сокращение венчурных инвестиций только в сфере IT в России может составить 32–35%. В меньшей степени может ‎просесть сектор сделок с иностранными стартапами: они реализуются на западных рынках, которые испытывают приток инвестиций, считают эксперты.