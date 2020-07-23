Банк России полагает, что пространство для смягчения денежно-кредитной политики еще остается, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

«В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики», — отметила глава Банка России

«На текущем этапе мы пересмотрели вниз нашу оценку диапазона нейтральной ключевой ставки в реальном выражении до 1—2% с 2—3%. Это означает снижение диапазона номинальной нейтральной ставки до 5—6% с учетом цели по годовой инфляции вблизи 4%», — сказала Набиуллина.

Уточнение диапазона нейтральной ставки связано с изменением внешних факторов, в том числе с формированием процентных ставок в мировой экономике на более низком уровне и снижением страновой премии за риск, объяснила глава ЦБ.