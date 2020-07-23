Банк России повысил прогноз среднегодовой цены на нефть марки Urals на 2020 и 2021 годы, следует из среднесрочного прогноза ЦБ по итогам заседания совета директоров регулятора.

Согласно обновленному прогнозу, среднегодовая цена на нефть марки Urals в 2020 году повышена до 38 долларов за баррель c 27 долларов, в 2021 году — с 35 до 40 долларов. Прогноз на 2022 год остался на прежнем уровне — 45 долларов за баррель.

По данным Минфина, средняя цена российской нефти Urals в июне оказалась в 1,4 раза ниже, чем год назад: 41,93 доллара против 61,93 доллара за баррель.