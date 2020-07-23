Банк России пересмотрел прогноз темпов роста кредитования населения в 2020—2021 годах. Если в апрельском среднесрочном прогнозе допускалось снижение объема требований банков к населению до минус 2%, то теперь ЦБ ожидает роста этого показателя на 6—9%.

Центробанк также скорректировал прогноз темпов роста кредитования населения с 9—14% до 10—14% в 2021 году и с 10—15% до 10—14% в 2022-м.

Объем требований банковской системы к организациям, согласно обновленному прогнозу, вырастет на 6—9% в 2020 году и на 6—10% в 2021 и 2022 годах.