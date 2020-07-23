Банк России приказом от 24 июля 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Народного Банка (рег. № 2249, г. Москва), говорится в пресс-релизе регулятора.

По данным ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на осуществление ряда банковских операций.

Кроме того, допускал нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов.

«Приоритетным направлением деятельности Народного Банка являлось предоставление банковских гарантий, объем которых в несколько раз превышал размер собственных средств кредитной организации. При этом принимаемые кредитной организацией риски по предоставленным банковским гарантиям и связанным с ними судебным разбирательствам оценивались неадекватно, что приводило к существенному занижению величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. Кроме того, в текущем году банк в значительных объемах осуществлял непрозрачные операции с платежными агентами-нерезидентами по переводу средств физических лиц, информация о которых направлена Банком России в правоохранительные органы», — отмечается в сообщении.

Народный Банк — участник системы страхования вкладов.