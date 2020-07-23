Банк России приказом от 24 июля 2020 года № аннулировал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Центрально-Азиатский» (рег. № 3037, г. Абакан) и «Ресурс-траст» (рег. № 3122, г. Москва), говорится в пресс-релизе регулятора.





