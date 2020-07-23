Некоторые банки уже приняли решение о выплате дивидендов за 2019 год в общем объеме около 25 млрд рублей, несмотря на рекомендации ЦБ отложить такие решения до августа-сентября на фоне пандемии. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.



«Некоторая часть приняла решение о дивидендах. По количеству банков — это 10% всех банков. Среди них нет системно значимых, крупных банков. И те решения, которые они приняли по дивидендам, в целом по банковскому сектору это 25 миллиардов рублей, незначительная величина», — рассказала председатель Банка России.

Напомним, ранее Банк России рекомендовал банкам выплачивать дивиденды за 2019 год только при условии достаточного запаса капитала на среднесрочную перспективу, а также назначить годовые собрания акционеров на конец лета — начало осени.