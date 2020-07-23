Банк снизил ставку для зарплатных клиентов по государственной программе поддержки граждан и строительной отрасли на 0,2% годовых. Теперь они могут до 01 ноября 2020 года оформить ипотечный кредит на покупку квартиры комфорт-класса на первичном рынке по ставке от 6,3 % годовых. Для остальных клиентов ставка составляет от 6,5% годовых.

Максимальная сумма кредита увеличена до 12 млн рублей на покупку недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Для жителей других регионов - до 6 млн рублей. Минимальный первоначальный взнос снижен и составляет 15 % от стоимости жилья. Он может быть оплачен средствами материнского капитала .

По программе «Военная ипотека с господдержкой 2020» максимальная сумма кредита увеличена до 3,97 млн рублей. По программе «Военная ипотека с господдержкой 2020 – Кредит семейный» максимальная сумма кредита на покупку жилья во всех регионах, кроме Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, выросла до 6 млн рублей. Первоначальный взнос снижен до 15% от стоимости. Первоначальный взнос может быть оплачен средствами материнского капитала .

«Банк ЗЕНИТ, как участник государственной программы доступного жилья, помогает людям приобрести квартиру на выгодных условиях. За счет снижения первоначального взноса и повышения максимальной суммы кредита покупка недвижимости для наших клиентов стала доступнее», - отметил заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.