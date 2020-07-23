Центробанк снизил прогноз по инфляции в 2020 году с 3,8—4,8% в годовом выражении до 3,7—4,2%, следует из документа, опубликованного по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке.

«В условиях преобладающего влияния дезинфляционных факторов сохраняется риск отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году», — говорится в пресс-релизе ЦБ. Банк России отмечает, что существенное смягчение денежно-кредитной политики с апреля направлено на ограничение этого риска и стабилизацию инфляции вблизи 4% на прогнозном горизонте.

Также скорректирован прогноз по инфляции в 2021 году с 4% до 3,5—4%. Прогноз на 2022 год остался неизменным, инфляция ожидается на целевом уровне 4%.