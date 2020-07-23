Центробанк России склонен не продлевать ограничения тарифов за эквайринг, которые были введены на некоторые категории онлайн-покупок на время пандемии. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции.



«Пока мы, скорее, склонны не продлевать эти ограничения. В связи с чем? Мы видим, конечно, что это положительно сказалось на возможности людей осуществлять такие онлайн-покупки. Но мы видим также, что банки стали сокращать некие программы лояльности для потребителей», — отметила Набиуллина.

Глава ЦБ признала, что в ограничении тарифов на эквайринг есть и минусы, и оно не всегда выражается в снижении конечных цен для потребителей. По ее словам, нужно двигаться дальше, создавая и развивая конкуренцию разных платежных систем, стимулируя рыночное снижение трансакционных издержек экономики.

Напомним, на фоне пандемии Банк России ограничил эквайринговые комиссии для оплаты медицинских услуг, а также онлайн-покупок продуктов питания, лекарств и других товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса. Ограничения действуют до 30 сентября.