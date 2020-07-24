Банк «Развитие-Столица» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России.

Теперь клиенты финучреждения могут моментально переводить деньги по номеру телефона другим лицам, имеющим счета в банках-участниках СБП.



«Отправка и валидация переводов С2С по Системе быстрых платежей осуществляется в системе онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru, для взаимодействия с операционным и платежным клиринговым центром СБП используется облачная платформа «Золотой короны», — отмечается в релизе.

Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ.

