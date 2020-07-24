Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ.
Банк «Развитие-Столица» подключился к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России.
Теперь клиенты финучреждения могут моментально переводить деньги по номеру телефона другим лицам, имеющим счета в банках-участниках СБП.
«Отправка и валидация переводов С2С по Системе быстрых платежей осуществляется в системе онлайн-банкинга на платформе Faktura.ru, для взаимодействия с операционным и платежным клиринговым центром СБП используется облачная платформа «Золотой короны», — отмечается в релизе.
Проект реализован с использованием комплекса решений ЦФТ.
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