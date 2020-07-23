Крупные автолизинговые компании, в том числе входящие в банковские группы, начали возвращаться на рынок облигационных заимствований, объем летних размещений может составить 13 млрд рублей, пишет «Коммерсант» .

По словам директора департамента корпоративного бизнеса банка «ФК Открытие» Андрея Карасева, размещение выпуска облигаций позволяет развивать полноценную кредитную историю для компании, а также предоставляет заемщику публичный статус, что позитивно воспринимается клиентами и контрагентами. Также с помощью облигаций можно привлечь деньги на сравнительно длительный срок без каких-либо обременений и по привлекательной ставке.

Сейчас, по словам старшего директора по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслана Коршунова, стабилизация рынка и снижение ключевой ставки ЦБ привели к восстановлению их интереса к подешевевшему фондированию через облигационные займы. Пока выпуски бондов лизингодателями не похожи на те, которые могут способствовать значительному расширению бизнеса и вытеснению банковского фондирования, отмечает он. Доля облигационного фондирования ЛК по итогам года сохранится на уровне 2019 года, в поддержании этой доли могут участвовать небольшие лизингодатели, для которых сейчас публичный долг становится дешевле банковского и которые рассматривают возможность привлечения финансирования через бонды, отмечает Коршунов.

По словам гендиректора «ГПБ Лизинга» Максима Агаджанова, облигационные займы — это хорошее подспорье для получения финансирования для компаний, у которых ограничен доступ к банковскому фондированию, однако они накладывают ограничения на стоимость договоров. Это, отмечает он, особенно актуально сейчас, поскольку в случае снижения ставки ЦБ или реструктуризации использование облигаций не позволяет лизинговым компаниям отвечать на запросы клиентов.