Непредвиденные расходы часто возникают у 8% россиян, при этом половина опрошенных попадают в такие ситуации редко или никогда. Об этом говорится в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое имеется в распоряжении ТАСС.

У большинства россиян, согласно опросу, непредвиденные расходы случаются время от времени или очень редко (по 43% соответственно). При этом потратить средства, которые не планировалось, чаще всего приходится работающим респондентам, оценивающим свое материальное положение как плохое или очень плохое (19% — постоянно и 54% — время от времени).

Треть работающих россиян время от времени сталкиваются с нехваткой денег до зарплаты (33%), каждый десятый — постоянно, а 39% работников — очень редко. Чаще остальных на такие ситуации указывают занятые с низкой самооценкой материального положения (24% — постоянно и 48% — время от времени).

Большинство опрошенных (72%) получают зарплату дважды в месяц. При этом такой формат выплат чаще отмечают работники бюджетной сферы (87% против 61% в коммерческом секторе). Еще 11% занятых получают зарплату один раз в месяц. О другой периодичности выплат сообщили 15% работающих.