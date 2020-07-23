В мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» появился новый сервис — подписка на оповещения о новых штрафах ГИБДД, говорится в релизе финучреждения.

Теперь, чтобы узнать, есть ли выписанный штраф, не нужно регулярно проверять раздел «Штрафы ГИБДД» в «Сбербанк Онлайн» или другие ресурсы. Уведомления приходят моментально, сразу после того как штраф был выписан.

«Как только водителю выпишут штраф, он сразу получит пуш-уведомление от мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Для того чтобы не пропустить эту важную информацию, необходимо в разделе «Платежи» выбрать вкладку «Налоги, штрафы, пошлины, бюджетные платежи», далее — «Штрафы ГИБДД» и «Поиск штрафов». Также нужно заполнить и сохранить номер свидетельства о регистрации ТС и номер водительского удостоверения», — говорится в сообщении.

Если заплатить штраф в первые 20 дней с момента нарушения, то можно сделать это с 50-процентной скидкой, комиссия за перевод составит 1%, напомнили в банке.