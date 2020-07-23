Более 850 тыс. человек зарегистрировались в России в качестве самозанятых с 2019 года, когда начал действовать эксперимент, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

«По состоянию на 21 июля, в стране зарегистрировано более 850 тыс. самозанятых, общий суммарный доход которых составляет более 110 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году более 139 тыс. самозанятых вернули налогов за прошлый год на сумму около 1,4 млрд рублей.

С 1 сентября 2020 года для самозанятых граждан станет доступен более широкий перечень инструментов поддержки, в том числе расширение льготных финансовых инструментов и увеличение программ обучения, а также предоставление маркетингового сопровождения, отмечают в министерстве. Помимо льготного кредита, самозанятые смогут получить в государственных МФО микрозаймы для старта деятельности до 2 млн рублей сроком на три года под 5,5% или ниже.

Напомним, режим самозанятых с 1 января 2019 года заработал в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля все российские регионы смогут вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.