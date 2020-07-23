Басманный суд Москвы снова арестовал бывшего заместителя председателя правления банка «БФГ-Кредит» Михаила Дорогинина по делу о хищении около 13 млрд рублей. В суде также сообщили, что данная мера пресечения продлена до 24 октября.

«Постановлением Басманного суда удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Дорогинина меры пресечения в виде заключения под стражу. Срок ареста обвиняемому продлен до 24 октября», — сказала пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

19 июня Басманным судом было удовлетворено ходатайство следователя об аресте Дорогинина, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере»). Позднее Мосгорсуд отменил это постановление, установив Дорогинину срок нахождения в СИЗО до 24 июля. Суд также арестовал бывшего замначальника кредитного управления банка Алексея Горлина.

По подозрению в растрате на сумму не менее 12,9 млрд рублей Главным следственным управлением СК России были задержаны в Москве Дорогинин, Горлин и бывшая сотрудница банка «БФГ-Кредит» Юлия Финкельштейн. Им предъявлено обвинение в хищении денежных средств коммерческого банка «БФГ-Кредит» в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения.

Ранее в розыск в рамках уголовного дела были объявлены владельцы и председатель правления банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов, по данным следствия, организовавшие в 2014—2016 годах хищение средств банка и скрывшиеся за пределами РФ после выявления преступления. Банк признан банкротом, 27 июля 2016 года лицензия у него была отозвана.