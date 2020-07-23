Следователи выявили новые эпизоды хищений на сумму свыше 15 млрд рублей бывшими владельцами Промсвязьбанка братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми в 2017 году, заявил глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» .

«По результатам бухгалтерских экспертиз, проведенных экспертными подразделениями Следственного комитета, выявлены дополнительные эпизоды хищения в 2017 году братьями Ананьевыми денежных средств Промсвязьбанка на сумму свыше 15 миллиардов рублей. По данным эпизодам возбуждены уголовные дела», — сказал глава СК.



Он напомнил, что братья обвиняются в хищении путем растраты более 87 млрд рублей, принадлежащих Промсвязьбанку, в котором Ананьевы владели более чем 50% акций. По его словам, они незаконно устраивали в банк подставных лиц и выдавали им доверенности на право распоряжаться деньгами. Впоследствии по фиктивным документам на счета иностранной компании было выведено более 57,3 млрд рублей и более 500 млн долларов под видом оплаты за якобы приобретенные ценные бумаги, отметил Бастрыкин. В действительности, уточнил он, Промсвязьбанк ценные бумаги на указанную сумму не приобретал.

«Большая часть соучастников банкиров Ананьевых установлена, и в настоящее время они находятся за пределами Российской Федерации. При содействии Интерпола России принимаются меры к их выдаче для уголовного преследования. При взаимодействии с ФСБ, МВД, Росфинмониторингом установлено имущество братьев Ананьевых, на которое уже наложен арест. Возмещение потерпевшей стороне причиненного ущерба в настоящее время составляет более 15% от суммы похищенного», — заявил Бастрыкин.

По его словам, в иностранных государствах установлено имущество обвиняемых стоимостью более 10 млрд рублей, с компетентными органами организована работа по его аресту. Следователями продолжается кропотливая работа по выявлению имущества обвиняемых и наложению на него ареста, подчеркнул Бастрыкин.