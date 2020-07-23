Выплаты вкладчикам банка «Кузнецкий Мост», чью лицензию ЦБ с 17 июля аннулировал , осуществит Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов.

Выплаты вкладчикам банка «Кузнецкий Мост», чью лицензию ЦБ с 17 июля аннулировал , осуществит Сбербанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов.



«Агентство 28 июля 2020 года начнет выплату страхового возмещения вкладчикам банка «Кузнецкий Мост», в том числе индивидуальным предпринимателям, а также юридическим лицам, отнесенным в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям, через банк-агент Сбербанк», — говорится в сообщении.

Сбербанк на основании заключенного договора будет осуществлять выплату возмещения вкладчикам банка «Кузнецкий Мост» в течение не менее одного года.

После окончания указанного срока выплата возмещения будет продолжена через Сбербанк либо будет осуществляться непосредственно агентством до дня завершения ликвидационных процедур, о чем агентством будет сообщено дополнительно.

Заявления на выплату страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов ( вкладов ) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди (для счетов ИП, открытых для осуществления предпринимательской деятельности, — в составе третьей очереди). По счету в иностранной валюте возмещение по вкладам рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка.