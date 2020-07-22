Потребительский спрос в России вышел на плато, а еженедельные колебания в основном касаются структуры потребления, пишет РБК . Такие данные приводятся в исследовании аналитического портала Сбербанка SberIndex. Расходы потребителей за неделю с 13 по 19 июля остались вблизи уровней 2019 года, упав на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Индекс потребительской активности достиг отметки 77,1 из 100. Примерно такие же показатели были зафиксированы в конце июня и на протяжении всего июля. В апреле и мае он был на уровне 50,2 и 58,3 соответственно.

Россияне на прошлой неделе клеили обои, строили бани и укладывали ламинат, говорится в исследовании. Третью неделю подряд рост к прошлому году показывают контрактные услуги (+8,2%) — в них входит в том числе услуги бригад по ремонту и строительству. Стабильный рост показывают товары для строительства и ремонта (+3,4%). Потребители продолжают также скупать компьютерные игры и обновлять антивирусный софт — рост трат по сравнению с прошлым годом оказался +83,2%.

Расходы на отели, авиабилеты и турпутевки упали в два с лишним раза по сравнению с 2019 годом (–61,0%, –51,8% и –52,4% соответственно), говорится в исследовании. Усилилось падение расходов на услуги (–19,4% год к году). По прогнозу аналитиков, государственные выплаты, полученные населением страны в начале месяца, поднимут общие траты на 5–7%. Однако, как считают эксперты, 80% выплат уже потрачено и дальше расходы станут скромнее. Уже на прошлых выходных они снизились на 2% относительно прошлого года.