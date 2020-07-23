Банку России на ближайшем заседании, 24 июля, не стоит снижать ключевую ставку, поскольку шаг в 25 базисных пунктов будет иметь мало макроэкономического смысла после резкого урезания ставки в июне, стоит оставить запас на случай второй волны коронавируса, считают аналитики Saxo Bank.

«Мы полагаем, что Центробанку пока следует воздержаться от дальнейшего понижения. Вместо этого ему лучше сосредоточиться на опережающей индикации, которая будет не менее эффективна, чем снижение ключевой ставки на 25 базисных пунктов, и оставить открытым путь к дальнейшим действиям во втором полугодии — на случай, если по России тяжко ударит вторая волна коронавируса, приводящая к реструктуризации и закрытию компаний, а также к падению потребления», — отметили аналитики.



Эксперты объяснили свое мнение тем, что экономический прогноз для России не так уж плох: рынок уже начал восстанавливаться и демонстрирует одни из лучших в Европе показателей. Так, рублевый индекс MSCI Russia с марта поднялся на 23%, а долларовый РТС — на 30%.

Кроме того, несмотря на то, что понижение ставки сделает кредиты дешевле, после урезания ее сразу на 100 базисных пунктов в июне дополнительные 25 базисных пунктов станут «каплей в море» и мало повлияют на экономику.

«Мы полагаем, что сейчас монетарная политика не лучший инструмент для исправления последствий кризиса и что пора вывести на первый план фискальные меры. Рост цен на нефть должен облегчить бюджетные ограничения и подтолкнуть правительство к отказу от консервативного подхода к тратам. По-настоящему сейчас необходимо не понижение ставок, а увеличение расходов бюджета. Оно даст защиту от экономических потерь бизнеса и домохозяйств, а также ослабит общественное недовольство долгим снижением реальных доходов», — заключили аналитики.