Валютные торги в РФ открылись в четверг разнонаправленной динамикой рубля к основным иностранным денежным единицам, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:00 мск курс доллара понизился на 9 копеек к уровню закрытия предыдущих торгов, евро подорожал на 9 копеек. На 10:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,04 рубля (минус 2 копейки). Курс евро на 10:10 мск равнялся 82,31 рубля (плюс 13 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в четверг утром ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам. По его словам, в дальнейшем продажи в рубле могут вновь активизироваться, что приведет к его снижению. В ходе сессии ожидается сохранение парой доллар/рубль позиций в рамках нижней половины диапазона 70—75 рублей.

«Ослабление доллара к корзине валют и подорожавшая нефть практически не влияют на рубль, который вчера остался около отметки 71. Вероятно, поток валюты со стороны экспортеров, готовящихся к выплатам налогов и дивидендов, поиссяк. Данная ситуация наводит на мысль, что при ухудшении внешнего фона падение рубля будет стремительным. Однако это произойдет не сегодня. Пока мы ожидаем попыток небольшого укрепления «россиянина» в первой половине торгового дня», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.