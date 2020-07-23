Государство, предоставляя налоговую льготу, хочет, чтобы средства инвесторов шли в российскую экономику, а не в иностранные юрисдикции.
Покупка иностранных ценных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть ограничена или даже запрещена, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков журналистам.
«Может быть только для первого, а может быть, и для второго типа ИИС мы примем решение о том, что через индивидуальные инвестиционные счета инвестиции должны идти только в российские инструменты, а иностранные инструменты в данном случае ограничить, а может, и запретить», — отметил депутат.
Он объяснил это тем, что государство, предоставляя налоговую льготу, хочет, чтобы средства инвесторов шли в российскую экономику, а не в иностранные юрисдикции. «Эту линию сам буду лично проводить, и, насколько знаю, Банк России тоже такую позицию поддерживает», — пояснил Аксаков.
Напомним, первый тип ИИС позволяет получить налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на счет, но не более 52 тыс. в год. Второй тип ИИС предполагает полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету. У инвестора может быть открыт только один ИИС, а в год на него можно внести до 1 млн рублей. В последнее время ЦБ с Госдумой обсуждают законопроект о расширении возможностей ИИС второго типа: увеличения пороговой суммы с 1 млн до 3 млн рублей в год и возможности частичного снятия средств со счета.
Нет комментариев