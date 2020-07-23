Покупка иностранных ценных бумаг на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) может быть ограничена или даже запрещена, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков журналистам.

«Может быть только для первого, а может быть, и для второго типа ИИС мы примем решение о том, что через индивидуальные инвестиционные счета инвестиции должны идти только в российские инструменты, а иностранные инструменты в данном случае ограничить, а может, и запретить», — отметил депутат.

Он объяснил это тем, что государство, предоставляя налоговую льготу, хочет, чтобы средства инвесторов шли в российскую экономику, а не в иностранные юрисдикции. «Эту линию сам буду лично проводить, и, насколько знаю, Банк России тоже такую позицию поддерживает», — пояснил Аксаков.

Напомним, первый тип ИИС позволяет получить налоговый вычет в размере 13% от суммы, внесенной на счет, но не более 52 тыс. в год. Второй тип ИИС предполагает полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных по счету. У инвестора может быть открыт только один ИИС, а в год на него можно внести до 1 млн рублей. В последнее время ЦБ с Госдумой обсуждают законопроект о расширении возможностей ИИС второго типа: увеличения пороговой суммы с 1 млн до 3 млн рублей в год и возможности частичного снятия средств со счета.