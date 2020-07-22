Компания PrimeCapitals , оказывающая поддержку трейдерам CFD-рынка, заслуженно считается одним из самых успешных брокеров международного уровня. Несмотря на относительно небольшой срок деятельности в высококонкурентной области, фирма сумела доказать востребованность и актуальность своих предложений, о чем свидетельствуют рост спроса на услуги Prime-Capitals и положительные отзывы трейдеров.

Компания открыла филиалы в 11 странах мира. Более трех тысяч квалифицированных сотрудников трудятся в офисах фирмы — это опытные программисты, юристы, аналитики финансовых рынков, эксперты в области экономики. Центральный офис зарегистрирован в Лондоне, что является еще одним «плюсом» компании, поскольку именно в Великобритании действуют самые строгие правила в отношении выполнения финансовых обязательств перед клиентами.

Удобная платформа Prime-Capitals для трейдеров всех уровней

Отсутствие инвестиционного потенциала не является препятствием для совершения CFD-сделок, что и обусловило привлекательность этого сегмента для трейдеров, не имеющих должного финансового обеспечения. Частные инвесторы зарабатывают на динамично меняющемся котировочном курсе. Интуитивно понятная платформа Prime-Capitals, как и поддержка опытных экспертов рынка, стала надежным помощником в работе трейдеров.

Преимущества платформы, по отзывам игроков рынка, — это:

большое количество и разнообразие финансовых инструментов;

применение наиболее эффективных мировых решений в области информатизации;

быстрое открытие счета и прохождение верификации;

поддержка онлайн-формата круглосуточно (5 дней в неделю);

возможность обсуждения ситуации с личным менеджером;

понятный интерфейс;

высокая скорость совершения операций по вводу и выводу денежных средств;

возможность следить за действиями опытных трейдеров в режиме реального времени и копировать их операции для дальнейшего анализа.

адаптация к ПО Android и iOS (возможность совершать операции с мобильного гаджета в любое время, где бы вы не находились).

Компания PrimeCapitals разработала эффективную систему обучения на вебинарах, а также обеспечивает доступ к учебным материалам и демо-версии для приобретения практического опыта. Новички получают объективное представление о своем уровне подготовки и выходят на открытый рынок с достаточным запасом знаний. Таким образом, компания заботится о безопасности проведения финансовых операций начинающими трейдерами.

Концепция компании Prime Capitals

Главная цель компании – повышение качественного уровня обслуживания клиентов, достижение участниками CFD-рынка тех результатов, к которым они стремятся. Брокер Prime Capitals постоянно совершенствует платформу, учитывая отзывы и замечания трейдеров.

Тщательный анализ эффективности операций, проводимых трейдерами, является основой оптимизации программного обеспечения. Прозрачность взаимоотношений с клиентами подтверждается составлением официального договора на услуги, в котором подробно указаны обязательства компании.

Строгое соблюдение конфиденциальности отношений – одна из главных гарантий брокера. Стать участником рынка CFD и скачать платформу для трейдинга можно на официальном сайте prime-capitals.com. Здесь же размещена подробная информация о компании и услугах. Брокер оказывает эффективную поддержку всем, кто желает достичь серьезных успехов в бизнесе, и не останавливается на промежуточных результатах.