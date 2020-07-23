ЦБ установил официальные курсы валют на 24 июля.

Курс доллара повысился на 17,49 копейки, составив 70,963 рубля (70,7881 рубля на 23 июля). Курс евро увеличился на 59,89 копейки до 82,1893 рубля (81,5904 рубля на 23 июля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует ослабление к иностранным денежным единицам. На 13:21 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 71,3 рубля (плюс 24 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 82,63 рубля (плюс 45 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 70,82—71,31 рубля за доллар и 82,97—82,65 рубля за евро.