Банки заключили кредитные соглашения на сумму около 935 млрд рублей в рамках трех разработанных Минэкономразвития льготных программ, говорится в сообщении ведомства. Из них около 95 млрд рублей — кредитные соглашения под 0% (37,3 тыс. кредитных соглашений), 304,6 млрд — под 2% (125,6 тыс. кредитных соглашений). По кредитам под 8,5% заключено около 9 тыс. договоров на сумму около 535 млрд рублей, выдано уже около 456 млрд.

Среди заключивших соглашения — малые, средние и микропредприятия, крупный бизнес, социально-ориентированные некоммерческие организации, говорится в сообщении Минэкономразвития.

Антикризисные меры правительства включают в себя также отсрочки по кредитам, которые предоставляются на шесть месяцев. Общая сумма заключенных кредитных договоров на обеспечение отсрочек (так называемая программа «3 по 1/3») составляет около 16,9 млрд рублей по 700 договорам.