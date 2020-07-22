Минкомсвязь предложила выделить 26,4 млрд рублей на создание центров управления регионов (ЦУР), пишут «Известия» . В каждом субъекте появятся офисы — единое окно, которое будет получать и обрабатывать жалобы граждан, поступающие в электронном виде в госструктуры по всей стране. Жалобы будут поступать не только с официальных порталов организаций, сайта госуслуг и горячих линий, планируется учитывать также упоминания в соцсетях и обращения в мессенджерах. ЦУРы во всех регионах свяжут в единую централизованную систему. Создание ЦУРов может войти в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». С инициативой о его включении выступила Минкомсвязь.

Средства на создание ЦУР могут перераспределить с другого федерального проекта «Цифровой экономики» — «Информационная инфраструктура», говорится в запросе ведомства на изменение паспорта нацпрограммы. Деньги предлагается перераспределить с проектов по созданию сетей беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, по расчистке радиочастотного спектра для строительства сетей 5G и покрытию связью автодорог федерального значения.

ЦУРы по всей стране должны появиться на основании поручения президента по итогам прошедшего 30 января заседания Совета по развитию местного самоуправления, пояснили в Минкомсвязи. В Московской области такая структура уже работает с прошлого года. Создание и функционирование ЦУРов по всей России должно стать частью цифровой трансформации регионов.

Судя по документам, которые направлялись в регионы, под ЦУРом понимается масштабирование уже разработанных IT-решений Московской области, отметил директор по цифровой трансформации Smart Consulting Дмитрий Гоков. По его мнению, функционал предлагаемых Минкомсвязью систем не уникален, заявленный объем средств кажется Гокову избыточным.

По мнению экспертов, если разделить 26 млрд рублей на 79 (количество регионов, где уже началась разработка центров управления), то выходит по 329 млн на субъект, этого как раз достаточно для разработки адаптированного под регион IT-решения. Нужно продумать и создать центральное звено системы, куда будет стекаться информация из субъектов. Также необходимо определить, с какими органами власти будет взаимодействовать центр, каким станет информационное наполнение и кто будет им пользоваться, отметили эксперты.