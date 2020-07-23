Международные резервы РФ по состоянию на конец дня 17 июля составили 574 млрд долларов против 574,2 млрд на 10 июля 2020 года. Такие данные приводятся в четверг на сайте Банка России.



Таким образом, за отчетную неделю объем резервов уменьшился на 0,2 млрд долларов.

«Объем международных резервов за неделю практически не изменился, составив по состоянию на 17 июля 574 млрд долларов США», — говорится в комментарии регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.