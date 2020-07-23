Только 19% россиян верят, что компании защищают конфиденциальность их персональных данных, говорится в исследовании коммуникационной группы Dentsu Aegis Network.

Исследование основано на результатах опроса, который проводился в марте — апреле 2020 года среди 32 тыс. человек в 22 странах, включая Россию. Эксперты выясняли, как люди по всему миру относятся к использованию персональных данных и оценивают уровень своей уязвимости в цифровой среде.

«Меньше половины опрошенных в мире (и только 19% в России — самый низкий показатель на опрошенных рынках) верят, что компании защищают конфиденциальность их персональных данных», — говорится в исследовании.

Аналитики также отметили, что восемь из десяти пользователей как в России, так и в мире готовы отказаться от услуг компании, если узнают, что их персональные данные были использованы неэтично. Кроме того, большинство пользователей не хотят делиться персональными данными, но все равно делятся, не подозревая, что они это делают.

При этом согласие на использование даже самой базовой информации, такой как адрес электронной почты, готовы дать 45% в мире и 44% в России. Данными о просмотренных интернет-страницах готовы делиться 21% потребителей на глобальном уровне, информацией из профилей соцсетей — 17%. «Интересно, что россияне более открыты в предоставлении доступа к истории браузера (25%). В то же время соцсети воспринимаются ими как более приватное пространство — отдавать эти данные сторонним организациям хотят только 13%», — уточняют аналитики.

Вместе с тем, несмотря на то что потребители обеспокоены этической стороной использования новых технологий (например, распознавание лиц), почти половина респондентов в мире и 52% в России готовы оплачивать продукты и услуги, используя системы Face-ID или Touch-ID.