В рамках конференции IBM отметила интеграционные проекты компании «Синимекс» 2019 года и присудила партнерскую награду «За уровень технической экспертизы по IBM Process Transformation и успешные проекты в банковском секторе».

«Компания «Синимекс» уже более 20 лет сотрудничает с IBM и имеет статус бизнес-партнера IBM Gold Business Partner. Мы благодарны партнерам за высокую оценку нашей экспертизы по решениям BPM и планируем дальнейшее развитие практик внедрения. В последние несколько лет устойчивым трендом является ИТ-трансформация бизнеса крупных заказчиков, особенно в банковской сфере. Автоматизация бизнес-процессов пользуется спросом в этом секторе, а промышленные системы от IBM как раз отвечают потребностям в вопросах масштабируемости, отказоустойчивости и безопасности решений», - комментирует Вячеслав Фокин, Директор по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс».

«Компания «Синимекс» награждается за постоянное совершенствование технологической экспертизы и знаковые информационные проекты 2019 года в банковском секторе», - отметил во время церемонии Дмитрий Шпиль, руководитель департамента облачных и когнитивных решений IBM в России и странах СНГ.