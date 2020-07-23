Хоум Кредит Банк обновил функционал мобильного приложения, сообщает пресс-служба кредитной организации. В новой версии клиенты с приложением «Хоум Кредит» для iOS могут переводить рубли в валюту и обратно. Для этого нужна валютная карта Хоум Кредит Банка, а если ее нет — можно оформить карту прямо в приложении.

«Также в приложении для iOS теперь можно управлять картами других банков, которые использовались для пополнения кредита или карты Хоум Кредит Банка. Их можно удалять, скрывать, переименовывать и менять порядок на главном экране приложения», — говорится в релизе.

Ранее такой функционал был реализован в приложении для Android.

В приложениях для iOS и Andriod добавлены шаблоны переводов по номеру карты, а также отображение статуса по кредитным каникулам для карт: клиенты могут видеть не только факт подключения, но и срок их действия.