Райффайзенбанк запустил функцию формирования налоговой декларации в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн» для устройств на базе операционной системы iOS, следует из релиза финучреждения.



Сервис могут использовать индивидуальные предприниматели, работающие по системе налогообложения УСН «Доходы без сотрудников».

«Процесс формирования декларации занимает не более 10 минут. Декларацию можно выгрузить в формате XML, подписать с помощью КЭП и подать в налоговую онлайн через интернет-банк «Райффайзен Бизнес Онлайн», — сказано в сообщении.

Ранее данный сервис был запущен для устройств на платформе Android. В 2020 году подать налоговую декларацию за 2019-й необходимо до 30 июля включительно, напомнили в банке.