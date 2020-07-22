Портал Банки.ру запускает новый экспертный видеоформат FinTok, посвященный теме финансовой грамотности. Первый ролик нового формата опубликован здесь .

Портал Банки.ру запускает новый экспертный видеоформат FinTok, посвященный теме финансовой грамотности. Первый ролик нового формата опубликован здесь .



В коротких видеороликах максимально простым и доступным языком будут даваться ответы на наиболее актуальные для посетителей Банки.ру вопросы, связанные с финансами. Проект FinTok будет реализовываться совместно с участниками рынка, поэтому такие ответы будут максимально квалифицированными и экспертными.

«За последние месяцы мы стали свидетелями ряда важных изменений в финансовом секторе нашей страны. Поток вопросов, которые мы получаем на эту тему от наших посетителей, показывает, что информации в доступном и понятном виде пользователям все-таки не хватает, — говорит директор департамента аналитики и контента Сабина Хасанова. — Мы решили запустить проект, который позволит людям прокачивать свою финансовую грамотность, не тратя на это много времени и сил».

Первое видео формата FinTok посвящено налогу на проценты по вкладам. Посмотреть его можно по этой ссылке.