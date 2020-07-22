Портал Банки.ру запускает новый экспертный видеоформат FinTok, посвященный теме финансовой грамотности. Первый ролик нового формата опубликован здесь.
Портал Банки.ру запускает новый экспертный видеоформат FinTok, посвященный теме финансовой грамотности. Первый ролик нового формата опубликован здесь.
В коротких видеороликах максимально простым и доступным языком будут даваться ответы на наиболее актуальные для посетителей Банки.ру вопросы, связанные с финансами. Проект FinTok будет реализовываться совместно с участниками рынка, поэтому такие ответы будут максимально квалифицированными и экспертными.
«За последние месяцы мы стали свидетелями ряда важных изменений в финансовом секторе нашей страны. Поток вопросов, которые мы получаем на эту тему от наших посетителей, показывает, что информации в доступном и понятном виде пользователям все-таки не хватает, — говорит директор департамента аналитики и контента Сабина Хасанова. — Мы решили запустить проект, который позволит людям прокачивать свою финансовую грамотность, не тратя на это много времени и сил».
Первое видео формата FinTok посвящено налогу на проценты по вкладам. Посмотреть его можно по этой ссылке.
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