Международная платежная система Visa запустила в России новый сервис VCES (Visa Card Eligiability Service), который поможет торговым точкам малого и среднего бизнеса быстро создавать программы лояльности для клиентов и адаптировать их в зависимости от потребностей бизнеса, говорится в сообщении компании. Бонусы или скидки покупателю будут предоставляться автоматически при оплате картой Visa, если торговая точка подключит эту услугу у банка-эквайера. Первым банком-эквайером, реализовавшим подключение к сервису VCES в России, стал банк «Русский Стандарт», подключивший к сервису POS-терминалы сети кафе «Хлеб насущный», которая предоставит скидки на напитки навынос в размере 50% от их цены для клиентов, оплачивающих покупки премиальными картами Visa.

При использовании сервиса торгово-сервисное предприятие (ТСП) самостоятельно определяет критерии для своей программы лояльности и загружает условия предоставления скидок и бонусов в интерфейс сервиса. Во время оплаты клиентом товара или услуги картой или токеном Visa платежный терминал связывается с сервисом, определяет уровень и статус участника в программе лояльности и пересчитывает стоимость покупки с учетом скидок.

Как прокомментировали в платежной системе, после запуска услуги эквайринга размер среднего чека увеличивается, размер увеличения доходит до 30%. Для многих небольших торговых точек подключение безналичной и бесконтактной оплаты является одним из конкурентных преимуществ, поскольку сегодня уже почти 40% всех покупок в рознице оплачиваются картами.

Visa предлагает сервис, который решит эту проблему за счет предоставления готового решения, позволяющего настроить различные сценарии программы лояльности, а также определить размер скидок в зависимости от уровня трат и статуса клиента. Для идентификации в программе покупателю достаточно оплатить товары или услуги картой или токеном Visa. Это означает, что торговым точкам больше не нужно нести затраты на производство собственных карт лояльности, теперь для этого нужна лишь банковская карта Visa.