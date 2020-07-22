Заместитель начальника службы информационной безопасности – начальник отдела мониторинга банка «Возрождение» Василий Окулесский стал лауреатом Премии и отмечен дипломом как заслуженный руководитель в области информационных технологий и информационной безопасности.

Торжественная церемония состоялась в ходе 3-й Межрегиональной конференции по информационной безопасности «Инфофорум – Устойчивое развитие», который проходит в течение трех дней – с 20 по 22 июля 2020 г. Участники мероприятия – представители аппарата Совета Безопасности РФ, ФСБ России, ФСТЭК России, Минкомсвязи России, Роскомнадзора, Россвязи, ЦБ РФ, Минобороны России, МЧС России, МВД России, других федеральных министерств и ведомств, 36 субъектов РФ. Формат Конференции позволяет участникам из других регионов также принимать участие онлайн.

Василий Окулесский окончил Киевское высшее военное авиационное инженерное училище в 1980 году, проходил службу в различных частях вооруженных сил по линии информационных технологий. В 1995 уволился в запас в звании подполковника. Учился в аспирантуре, в 2002 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1997 года руководит Службами экономической и информационной безопасности в различных организациях, среди которых – Банк Москвы и НСПК (Национальная система платежных карт). С 2018 г. занимается вопросами информационной безопасности в банке «Возрождение». Ведет практические семинары в Институте банковского дела по защите от правонарушений в области высоких технологий.

В 2013 г. Окулесский стал лауреатом Премии ИББ-2013 в номинации «За высокий профессионализм и достижения в создании системы информационной безопасности банка», в 2014 году занял 2-е место среди ИТ- и ИБ-специалистов в рейтинге BISA, награжден почетным нагрудным знаком АРБ «За заслуги перед банковским сообществом».