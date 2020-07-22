СДМ-Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «Активное лето» (от 100 тыс. рублей на 181 день) составит 4,75—5,05% (ранее — 4,95—5,25%), «Инвестор» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731, 1 096 дней) — 2,7—4% (вместо 2,7—4,2%), «Универсальный» (от 500 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731, 1 096 дней) — 0,45—2,3% (до этого — 0,75—2,5%), а «Денежное дерево» (от 3 тыс. рублей на срок от 91 до 548 дней) — 3,95—4,75% годовых (ранее — 4,25—4,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Премьер» (от 700 тыс. рублей на 367, 548, 731, 1 096 дней) открывается под 3,6—4,85% (ранее — под 3,6—5,05%), а «Доход» (от 3 тыс. рублей на 31, 61, 91, 181, 271, 367, 548, 731, 1 096 дней) — под 3,15—5% годовых (вместо 3,45—5,2%).

Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Дополнительные взносы предусмотрены для вкладов «Инвестор», «Универсальный» и «Денежное дерево».