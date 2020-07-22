Рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов в 10:03 мск понизился на 1 копейку по сравнению с уровнем предыдущего закрытия, курс евро вырос на 4 копейки, следует из данных на сайте биржи. В 10:14 мск курс доллара составил 70,66 рубля (минус 5 копеек), евро по сравнению с уровнем предыдущего закрытия подорожал на 1 копейку и составил 81,54 рубля.

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в среду с утра ожидаем перехода пары доллар/рубль в консолидацию у уровней закрытия вторника. По его словам, в ходе сессии, в случае стабилизации ситуации с ценами на нефть и сохранения спроса на риск американская валюта может сделать еще один шаг к уровню 70 рублей, выступающему ближайшей поддержкой. Пока нет поводов для выхода доллара из консолидации в нижней половине диапазона 70—75 рублей.

«На внешнем позитиве вчера укрепилась российская валюта, но пара доллар/рубль даже не попыталась приблизиться к сильной поддержке 70. Снижающаяся нефть свидетельствует в пользу продолжения начавшегося вчера вечером ослабления курса рубля, а падающий к корзине основных валют доллар – к осторожным покупкам «россиянина». Однако тренд российской валюте сегодня все-таки зададут крупные экспортеры, которым нужны рубли как для приближающихся налоговых выплат, так и для выплат дивидендов. Спрогнозировать же, насколько велика у них потребность в рублевых средствах, невозможно», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.