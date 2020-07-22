Акционеры QIWI решили не проводить вторичное размещение акций (SPO), в ходе которого предполагалось продать до 12,5% акций. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к компании.

Ранее QIWI анонсировала проведение SPO. Свои доли планировали продать банк «Открытие», сооснователь QIWI Сергей Солонин и CEO компании Борис Ким. На продажу должны были выставить 6 800 870 американских депозитарных акций (ADS, представляют акции класса B), а также предусмотреть для андеррайтеров 30-дневный опцион на покупку еще до 1 020 130 ADS.

«SPO отменили», — сказал собеседник агентства, не уточнив причины такого решения. ТАСС направил запрос в QIWI.

На 30 июня 2020 года акционерный капитал QIWI состоял из 11 225 718 акций класса A (одна акция дает десять голосов) и 51 487 257 акций класса B (одна акция дает один голос). Для проведения SPO часть акций класса A должны были конвертировать в акции класса B, поскольку первые не подлежат прямой продаже. В результате сделки количество акций класса А должно было снизиться до 10 329 217 штук.

Сейчас крупнейшим акционером QIWI является Солонин, ему принадлежит 65,7% голосов, «Открытие» владеет 13,1% голосов, Ким — 3,3%. В случае проведения SPO, включая опцион, голосующие доли продающих акционеров снизились бы до 9,8% у «Открытия», до 63,3% у Солонина и до 3% у Кима.