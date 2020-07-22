Правительство выделило 15 млрд рублей на частичную компенсацию затрат туристов на отдых в российских регионах, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — сообщил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По словам премьер-министра, Ростуризм уже составил список регионов, за отдых в которых будет положена компенсация. Сумма возврата средств туристам составит от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура.

Как говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР), Ростуризм совместно с НСПК разрабатывает программу стимулирования туристических поездок по России с помощью денежного кешбэка на карту туриста за приобретение тура по определенному Ростуризмом перечню регионов России и его оплату картой «Мир». Акция, предположительно, может быть запущена уже в августе. Тур, по условиям акции, должен включать перевозку и проживание в гостинице (в определенных регионах из перечня), прошедшей обязательную классификацию. Продолжительность тура должна быть не менее пяти ночей, а стоимость — не менее 25 тыс. рублей. Под условия акции подпадают и круизные маршруты по России с проживанием на корабле.