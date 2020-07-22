Окончательное решение о продлении программы ипотеки с господдержкой по ставке 6,5% годовых правительство будет принимать осенью, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«6,5% (ставка ипотеки по льготной программе. — Прим. ред.) — это почти в два раза снизило среднюю ставку, по которой люди получали кредиты», — отметил премьер-министр, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства. «У нас уже практически к апрелю на 30% упали ипотечные кредиты, которые люди неспособны были взять, плюс еще пандемия добавилась. И когда ввели в действие (программу ипотеки с господдержкой под ставку. — Прим. ред.) 6,5%, сразу же на 31% июнь к июню выросло количество заемщиков. Она очень популярна», — добавил Михаил Мишустин.

По словам главы правительства, на сегодняшний день банки выдали 277 млрд рублей по льготной ипотечной программе. Бюджетные расходы на программу уже составили 33 млрд рублей.

«На сегодняшний день очень много людей хотят такую ипотеку. И мы осенью будем принимать финальное решение о продолжении и условиях, на которых будем предоставлять льготную ипотеку», — заявил глава правительства.

Программа ипотеки с господдержкой была запущена в апреле и будет действовать до 1 ноября. По ней можно купить квартиру в новостройке в кредит по ставке 6,5% и ниже. Недополученные доходы банкам государство компенсирует. Банковское сообщество и депутаты неоднократно выступали за продление программы.