Почти половину россиян (47%) устраивает их жизнь, еще 29% отчасти удовлетворены, а отчасти нет. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ).



«Россиян при этом по большей части вполне устраивает жизнь, которую они ведут. Об этом сообщает практически каждый второй: 47% опрошенных. Колеблются в оценках 29% россиян, их жизнь отчасти устраивает, а отчасти нет. Каждый четвертый сообщает, что он неудовлетворен той жизнью, которую сейчас ведет (23%). Индекс удовлетворенности жизнью, таким образом, на июнь 2020 года составляет 53 пункта, что на шесть пунктов выше, чем майские значения, и равняется уровню удовлетворенности в начале года (январь 2020 года — 52 пункта) и двух предыдущих годов (июнь 2018 и 2019 годов — 53 пункта)», — говорится в исследовании.



Через год они и их семьи будут жить лучше по мнению 20% опрошенных, а так же, как сейчас, — по мнению 45%. Ухудшения ожидают только 23% наших соотечественников.



По данным социологов, ситуацию в России оценивают в целом положительно 49% граждан: 1% опрошенных назвали ее очень хорошей, 15% — хорошей, еще 33% — скорее хорошей. При этом 22% видят ситуацию негативно: 10% считают ситуацию плохой, а 12% — очень плохой.