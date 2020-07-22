Банк России установил официальные курсы валют на 23 июля.

Курс доллара понизился на 17,87 копейки, составив 70,7881 рубля (70,9668 рубля на 22 июля). Курс евро увеличен на 34,05 копейки до 81,5904 рубля (81,2499 рубля на 22 июля).

На биржевых торгах наблюдается отрицательная для рубля динамика. На 13:19 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 70,87 рубля (плюс 16 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 82,02 рубля (плюс 49 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 70,6—70,99 рубля за доллар и 81,41—82,08 рубля за евро.