По мнению экспертов, не стоит ожидать скорых положительных последствий введения мер поддержки на региональном уровне.
Сразу 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, пишут «Известия», ссылаясь на обзор аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА). В документе указывается, что в апреле 2020-го промпроизводство по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось в 54 из 85 субъектов, а в мае — в 57. Рост безработицы и сокращение объема платных услуг в апреле — мае были зафиксированы в 83 и 85 субъектах соответственно.
Наиболее популярным инструментом поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса сейчас являются специальные налоговые льготы (в 67 из 85 регионов). Они варьируются от снижения ставок для малого бизнеса в рамках упрощенной системы налогообложения до комплексной системы снижения ставок по различным налогам для предприятий из пострадавших отраслей, отмечают эксперты НРА. Второй по популярности механизм — отсрочка по арендной плате для компаний из пострадавших отраслей (в 59 регионах). Распространены и субсидии для малых и средних предприятий (МСП) и приостановка проверок бизнеса. Также субъекты вводили льготы по аренде помещений и субсидии из региональных бюджетов для пострадавших или социально значимых видов экономической деятельности.
К началу июня сформировалась группа регионов – лидеров по количеству утвержденных форм поддержки бизнеса. В число субъектов с максимальным количеством утвержденных форм и видов помощи предпринимателям вошли Москва, Бурятия, Крым, Тульская, Иркутская и Челябинская области, Пермский край, Чукотский АО. В них в полном объеме внедрены как стандартные меры поддержки, так и дополнительные — например, оплата процентов по кредитам для МСП в Москве и выдача микрозаймов МСП на выплату зарплаты сотрудникам в Тульской области. Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Тыва, Рязанская область, Удмуртия и Чувашия приближаются к лидерам за счет разнообразия мер поддержки.
Вероятно, что в лидерах по реальной эффективности мер поддержки окажутся регионы, способные не только прописать большое количество инструментов помощи на бумаге, но и обладающие необходимыми финансовыми и административными ресурсами для их применения, отмечается в обзоре. В целом резкое сокращение региональных экономик в первом полугодии и выпадающие доходы, связанные с предоставлением льгот по налогам и аренде имущества, неизбежно приведут к росту дефицита бюджетов субъектов, который составит около 200–300 млрд рублей (2,5–3,5% от их общих доходов), прогнозируют в НРА. При этом основными источниками покрытия этих дыр будут трансферты из федеральной казны. Планируется, что регионы получат 300 млрд рублей и долгое финансирование.
По мнению экспертов, не стоит ожидать скорых положительных последствий введения мер поддержки на региональном уровне. В краткосрочном периоде регионы, предложившие максимальное количество мер поддержки для бизнеса, могут оказаться даже в числе проигравших — с точки зрения бюджетных доходов, но в дальнейшем бюджетные потери этого года могут компенсироваться более быстрым восстановлением региональных экономик. Когда закончится отсрочка выплат по налогам и аренде, а экономическая активность еще не восстановится, многие компании окажутся в состоянии банкротства, что может стать дополнительным ударом по доходам бюджетов, поставив их в зависимость от дотаций со стороны федерального центра, также считают эксперты.
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