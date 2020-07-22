Сразу 15 российских регионов стали лидерами по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии, пишут «Известия» , ссылаясь на обзор аналитиков Национального рейтингового агентства (НРА). В документе указывается, что в апреле 2020-го промпроизводство по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократилось в 54 из 85 субъектов, а в мае — в 57. Рост безработицы и сокращение объема платных услуг в апреле — мае были зафиксированы в 83 и 85 субъектах соответственно.

Наиболее популярным инструментом поддержки пострадавшего в пандемию бизнеса сейчас являются специальные налоговые льготы (в 67 из 85 регионов). Они варьируются от снижения ставок для малого бизнеса в рамках упрощенной системы налогообложения до комплексной системы снижения ставок по различным налогам для предприятий из пострадавших отраслей, отмечают эксперты НРА. Второй по популярности механизм — отсрочка по арендной плате для компаний из пострадавших отраслей (в 59 регионах). Распространены и субсидии для малых и средних предприятий (МСП) и приостановка проверок бизнеса. Также субъекты вводили льготы по аренде помещений и субсидии из региональных бюджетов для пострадавших или социально значимых видов экономической деятельности.

К началу июня сформировалась группа регионов – лидеров по количеству утвержденных форм поддержки бизнеса. В число субъектов с максимальным количеством утвержденных форм и видов помощи предпринимателям вошли Москва, Бурятия, Крым, Тульская, Иркутская и Челябинская области, Пермский край, Чукотский АО. В них в полном объеме внедрены как стандартные меры поддержки, так и дополнительные — например, оплата процентов по кредитам для МСП в Москве и выдача микрозаймов МСП на выплату зарплаты сотрудникам в Тульской области. Амурская область, Кабардино-Балкария, Адыгея, Тыва, Рязанская область, Удмуртия и Чувашия приближаются к лидерам за счет разнообразия мер поддержки.

Вероятно, что в лидерах по реальной эффективности мер поддержки окажутся регионы, способные не только прописать большое количество инструментов помощи на бумаге, но и обладающие необходимыми финансовыми и административными ресурсами для их применения, отмечается в обзоре. В целом резкое сокращение региональных экономик в первом полугодии и выпадающие доходы, связанные с предоставлением льгот по налогам и аренде имущества, неизбежно приведут к росту дефицита бюджетов субъектов, который составит около 200–300 млрд рублей (2,5–3,5% от их общих доходов), прогнозируют в НРА. При этом основными источниками покрытия этих дыр будут трансферты из федеральной казны. Планируется, что регионы получат 300 млрд рублей и долгое финансирование.

По мнению экспертов, не стоит ожидать скорых положительных последствий введения мер поддержки на региональном уровне. В краткосрочном периоде регионы, предложившие максимальное количество мер поддержки для бизнеса, могут оказаться даже в числе проигравших — с точки зрения бюджетных доходов, но в дальнейшем бюджетные потери этого года могут компенсироваться более быстрым восстановлением региональных экономик. Когда закончится отсрочка выплат по налогам и аренде, а экономическая активность еще не восстановится, многие компании окажутся в состоянии банкротства, что может стать дополнительным ударом по доходам бюджетов, поставив их в зависимость от дотаций со стороны федерального центра, также считают эксперты.