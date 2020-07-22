Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предполагающий изменение порядка назначения председателя правления наблюдательного совета госкорпорации «ВЭБ.РФ», а также закрепление полномочий нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете. Документ инициирован правительством РФ.

Документом уточняется ряд полномочий наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», в том числе в части участия госкорпорации в проектах, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики, что создаст дополнительные гарантии финансирования таких проектов из федерального бюджета. Набсовет «ВЭБ.РФ» также будет утверждать ключевые показатели эффективности деятельности «ВЭБ.РФ» на отчетный год, методику их расчета и результаты их выполнения. Председатель наблюдательного совета «ВЭБ.РФ», члены наблюдательного совета назначаются правительством. Закрепляются полномочия нового инвестиционного комитета при наблюдательном совете, устанавливается порядок получения рекомендаций комитетов при принятии наиболее важных вопросов деятельности «ВЭБ.РФ».

Документ содержит нормы, направленные на совершенствование процедуры принятия решения по участию госкорпорации в реализации проектов, имеющих общегосударственное, стратегическое или приоритетное значение для российской экономики. Кроме того, уточняются основания привлечения «ВЭБ.РФ» для выполнения функций агента правительства Российской Федерации.

«Изменения в законе завершают трансформацию «ВЭБ.РФ», которая продолжается в последние два года при поддержке правительства: решены проблемы с капиталом, выстроен инвестиционный процесс на принципах синдикации с коммерческими банками и фабрики проектного финансирования, изменена организационная структура, и почти в три раза оптимизирован штат, в периметр координации «ВЭБ.РФ» вошли Российский экспортный центр, Корпорация МСП и «ДОМ.РФ», — сообщили в пресс-службе «ВЭБ.РФ».