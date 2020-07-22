Московский Кредитный Банк понизил ставки по вкладам в рублях.

Доходность депозита «МЕГА Онлайн» (от трех до 36 месяцев) составит 4,3—4,85% (прежде — 4,4—5%), а «Гранд+» (на 370, 540, 730 дней) — 4,65—4,75% годовых (вместо 4,75—4,8%). Предусмотрены дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно.

«Все включено» (тарифный план «Максимальный доход» ) открывается под 4,2—4,6% годовых (ранее — под 4,3—4,75%). Пополнение не предусмотрено. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Все включено» (тарифный план «Накопительный» ) оформляется под 3,9—4,3% годовых (прежде — под 4—4,45%). Возможны дополнительные взносы. Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

«Все включено» (тарифный план «Расчетный» ) можно разместить под 3,7—4% годовых (до этого — под 3,7—4,05%). Предусмотрены дополнительные взносы и расходные операции. Проценты ежемесячно капитализируются. Сроки депозита: 95, 185, 370, 540, 730 дней.

Минимальная сумма всех вкладов составляет 1 тыс. рублей.