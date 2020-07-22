Москоммерцбанк снизил ставки по рублевым депозитам.

«Максимальный доход» (от 50 тыс. рублей) открывается под 2,5—4,75% (ранее — под 3—5,4%), а «На выгодных условиях» (от 10 тыс. рублей) — под 2—4,5% годовых (прежде — под 2,5—5%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 50 тыс. рублей) оформляется под 2—4,5% годовых (вместо 2,5—5%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Сроки депозитов: 31, 91, 181, 367, 547, 730 дней.

Доходность депозита «На высоте» (от 50 тыс. рублей на 367 дней) составит 3,9% годовых (вместо 4,4%). Проценты выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «На выгодных условиях» и «На высоте».