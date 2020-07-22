По итогам 2020 года размер дефицита, в том числе объем госдолга по внешним заимствованиям, некоторых регионов может превысить установленные показатели, допустил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«По итогам года размер дефицита, объем госдолга, в том числе по внешним заимствованиям, в регионах может превысить установленные соглашениями показатели. Однако по мере улучшения ситуации параметры бюджетов надо будет постепенно приводить к устойчивому уровню», — заявил премьер-министр, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

По словам Мишустина, часть субъектов могут воспользоваться средствами, которые появятся у них в результате реструктуризации обязательств, а также дополнительными трансфертами из регионального бюджета.