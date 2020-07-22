Минфин России на аукционе в среду, 22 июля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26232RMFS с датой погашения 6 октября 2027 года, говорится в сообщении ведомства. Размещенный объем выпуска составил 47,492 млрд рублей. Объем спроса равнялся 54,434 млрд рублей.

Цена отсечения составила 100,8408% от номинала, средневзвешенная цена — 103,47% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,48% годовых.