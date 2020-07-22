Минфин России на аукционе в среду, 22 июля, разместил облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года. Размещенный объем выпуска составил 13,023 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 24,325 млрд рублей.

Цена отсечения равнялась 99,2% от номинала, средневзвешенная цена — 99,4468% от номинала. Доходность по цене отсечения — 2,63% годовых.